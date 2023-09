15.09.2023 06:45 1.010 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Keller in Flammen

Am Donnerstagabend ist es in Chemnitz in der Straße "Am schnellen Markt" zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Kellerbrand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus! Der Keller stand in Flammen. © Harry Härtel Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße "Am schnellen Markt" alarmiert. Dort war aus noch unklarer Ursache ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Nach ersten Informationen konnten sich mehrere Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Keller in Flammen. Donnerstagabend kam es in der Straße "Am schnellen Markt" zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. © Harry Härtel Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Harry Härtel