Großbrand in Chemnitz: Feuerwehr noch im Einsatz, Restlöscharbeiten dauern an

Chemnitz - Am gestrigen Freitagnachmittag kam es aus noch zu klärender Ursache in einem Gewerbegebiet im Chemnitzer Stadtteil Furth zu einem Großbrand. Eine riesige Rauchwolke schwebte über der Stadt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr war auch in der Nacht zu Samstag und am Morgen noch an der Gießerei im Einsatz. © Jan Härtel / ChemPic

Die Restlöscharbeiten dauern laut Feuerwehr auch am Samstagmorgen noch an. Am Vormittag soll auch die Statik geprüft werden. Es droht ein möglicher Teilabriss des Gebäudes.

Was das verheerende Feuer ausgelöst hat, kann erst in den kommenden Tagen untersucht werden.

Der Einsatz auf der Schönherrstraße 8 lief seit circa 17.55 Uhr, bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.

Das Feuer brach auf dem Gelände einer Gießerei aus. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen eine gigantische Rauchsäule.

Die Behörden warnten zwischenzeitlich vor "extremer Gefahr" durch den Großbrand. Es habe Explosionsgefahr bestanden. Auch die Warnapp Nina sprang an.

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.