28.06.2023 20:09 Große Rauchwolke überm Kaßberg: Sperrmüll in Garagenkomplex abgefackelt

Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Am Mittwochnachmittag stieg auf dem Kaßberg eine Rauchsäule empor. Grund war brennender Sperrmüll in einer ungenutzten Garage.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag auf dem Chemnitzer Kaßberg. Auf dem Kaßberg brannte am Mittwochnachmittag eine leerstehende Garage. © Haertelpress Auf einem Gelände an der Ecke Limbacherstraße und Matthesstraße brannte ersten Informationen zufolge eine Garage. Augenscheinlich wurde in dem ungenutzten Garagenkomplex neben einem Abrissgebäude Sperrmüll angezündet, woraufhin das Feuer auf die Garage übergriff. Informationen zu den möglichen Tätern liegen aktuell noch keine vor. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde niemand durch das Feuer verletzt. Außerdem sei kein großer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern aktuell noch an.

