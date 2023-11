17.11.2023 18:05 6.434 LKA-Einsatz in Chemnitz: Chemikalien in Wohnung von Totem gefunden

Am Donnerstag wurde in einer Wohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg ein toter Mann gefunden. In der Wohnung waren außerdem gefährliche Chemikalien.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Großeinsatz auf dem Chemnitzer Kaßberg! Feuerwehr, Polizei und LKA sind vor Ort, weil in einer Wohnung gefährliche Chemikalien gefunden wurden. Auf dem Chemnitzer Kaßberg läuft derzeit ein großer Einsatz, denn in einer Wohnung wurden gefährliche Chemikalien gefunden. © Harry Härtel/Haertelpress Wie die Polizei bestätigte, wurde am Donnerstag in der betroffenen Wohnung in der Andrestraße Ecke Weststraße ein toter Mann (70) gefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Neben dem verstorbenen 70-Jährigen waren auch massenweise Chemikalien. Aktuell sind Experten vom LKA dabei die Stoffe zu sichten. Fest steht aber, es ist nicht alles transportfähig und muss vor Ort vernichtet werden. Nach bislang unbestätigten Informationen sollen die Chemikalien wohl im Hinterhof kontrolliert gesprengt werden. Der Einsatzort wurde abgesperrt und die Evakuierung von Mietern und Nachbarn läuft. Chemnitz Feuerwehreinsatz Chemnitz: Feuer im Treppenhaus gelegt! Bewohner (19) kommt ins Krankenhaus Wie lang der Einsatz dauern wird, ist noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und den Chemikalien gibt, muss noch untersucht werden.

