12.12.2023 09:43 986 Wohnungsbrand in Chemnitzer City: Zwei Bewohnerinnen verletzt, hoher Schaden

Großeinsatz am Montagabend in der Chemnitzer City: Dort brannte es in einer Wohnung im vierten Stock eines Wohnblocks.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Nach dem Wohnungsbrand in der Chemnitzer Innenstadt am Montagabend gibt es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Stockwerke und Wohnungen verhindern. © Chempic Gegen 18.35 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Mühlenstraße gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Für die Löscharbeiten musste das gesamte Wohnhaus kurzzeitig evakuiert werden. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stockwerke verhindern. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 87 und 88 Jahren wurden aufgrund des Verdachts der Rauchgasvergiftung ambulant in einem Krankenhaus behandelt. In der Brandwohnung selbst befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Personen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brandstiftung? Feuer in Wohnung am Klinikum Chemnitz Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch unklar. Auch ob weitere Wohnungen durch die Löscharbeiten beschädigt wurden, muss noch geprüft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen und der Brandursache aufgenommen. Im Laufe des heutigen Dienstags nimmt eine Brandursachenermittlerin der Chemnitzer Kriminalpolizei die Arbeit auf. Auch zum entstandenen Sachschaden können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere Zehntausend Euro.

Titelfoto: Chempic