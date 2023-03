Feuerwehreinsatz nach Sturm und Schnee: Baum in Chemnitzer Park abgebrochen

Die Chemnitzer Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab und schnitt die Wege frei. © Harry Härtel/Haertelpress

In der Parkanlage am Schlossteich ist am Samstagmorgen ein Baum, offenbar unter der Last des nassen Schnees, abgebrochen und umgestürzt.

Der Schneebruch passierte unweit der Schillingschen Figuren, die aber zum Glück verschont geblieben sind.

Die Chemnitzer Feuerwehr rückte an und schnitt die Wege in dem Bereich frei. Das betroffene Gelände wurde abgesperrt.

In der Nacht zu Samstag und am Samstagvormittag gab es immer wieder Schneeschauer, die örtlich sieben bis zehn Zentimeter Neuschnee brachten. Dazu gab es immer wieder Sturmböen.

Der Wind hat sich inzwischen abgeschwächt, Böen von einer Stärke von 50 bis 60 km/h sind trotzdem noch möglich.

Ab Samstagmittag lassen die Schneeschauer im Tiefland nach, es kann aber noch ein paar Flocken geben. Die Temperaturen liegen bei drei bis fünf Grad.