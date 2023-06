Grapsch-Attacke in Zug: Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz/Glauchau - Sex-Attacke im Zug: Eine junge Frau (23) soll am vergangenen Sonntag (28. Mai) in einer Regionalbahn zwischen Chemnitz und Glauchau sexuell belästigt worden sein.

Der Vorfall passierte in einem Regionalzug, der von Chemnitz nach Zwickau unterwegs war. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei mitteilte, war die 23-Jährige gegen 17.30 Uhr in Chemnitz in den Zug in Richtung Zwickau gestiegen, wo die Bahn dann auch gegen 18.17 Uhr ankam.

"Unterwegs habe sie ein bislang Unbekannter nach mehreren Anbahnungsversuchen schließlich mit der Hand mehrfach am Oberschenkel unsittlich berührt. Als sie daraufhin lautstark den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, seien ihr zwei bis drei Reisende zu Hilfe gekommen", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Frau hatte dann ihren Sitzplatz gewechselt. Der Verdächtige sei schließlich in Glauchau aus dem Zug ausgestiegen.

Laut der Beschreibung der Geschädigten wirkt der Mann älter als 60 und stammt möglicherweise aus dem Drogenmilieu.

Er wird wie folgt beschrieben: