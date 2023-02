Grüne widersprechen Erzgebirgs-Stadtrat: "Die Chemnitzer Innenstadt ist keine No-go-Area!"

Das Problem: Viele Regionen können mittlerweile kaum noch Flüchtlinge aufnehmen - eine dezentrale Unterbringung (etwa in Mietwohnungen) ist kaum noch möglich. So plant beispielsweise der Landkreis Mittelsachsen, eigene Wohnungen für Flüchtlinge zu bauen , weil die Kapazitäten immer enger werden.

"Eine gelingende Integration bedeutet für uns weiterhin auch eine dezentrale Unterbringung. Wir müssen vom ersten Tag an, Migrant:innen den Weg in ein Leben mit Kita, Schule und Arbeit als Teil unserer Gesellschaft aufzeigen", führt die Stadträtin aus.

Auch Linken-Stadtrat Klaus Bartl (72) hält mehr Polizei in der Innenstadt für notwendig. © Kristin Schmidt

Auch Klaus Bartl (72, Linke) will die Innenstadt-Probleme angehen. Er setzt, wie auch Tschök-Engelhardt, auf Streetworker.

Aber er sagt auch: "Das ersetzt freilich nicht die Notwendigkeit, vor allem die personale Präsenz von Polizei und Ordnungsbehörden in den Innenstadtbereichen zu erhöhen, die prototypisch durch ihre bloße Anwesenheit und Wahrnehmbarkeit Straftaten verhindern und den Chemnitzer Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl von Sicherheit und Schutz vermitteln."

Bartl verweist aber auch darauf, dass die erhöhte Polizeipräsenz auch finanziert werden muss.

Mehr Polizei für die Chemnitzer City kündigte Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (52, parteilos) vor Kurzem an. Gleichzeitig habe man die Situation "Am Wall", an der Zentralhaltestelle und in der Galerie Roter Turm im Blick.