Kälte kann lebensgefährlich sein: So kann man Wohnungslosen helfen

Die aktuelle Kälte kann für Obdachlose lebensgefährlich sein. In Chemnitz gibt es verschiedene Hilfsangebote.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Es ist bitterkalt geworden in Chemnitz. In der vergangenen Nacht sank das Thermometer in der Stadt teilweise auf minus 12 bis minus 13 Grad. Die Kälte ist nicht nur unangenehm, sie kann auch lebensgefährlich werden, für Bedürftige und Wohnungslose. Die Stadt Chemnitz bietet verschiedene Hilfen an.

Ein Obdachloser liegt in einer Ecke neben einem Haus. In Chemnitz gibt es verschiedene Hilfsangebote für die Bedürftigen. © Marijan Murat/dpa Wie viele Wohnungs- beziehungsweise Obdachlose es in Chemnitz genau gibt, lässt sich laut Stadt nicht ermitteln, da nur diejenigen erfasst werden, die Hilfsangebote in Anspruch nehmen. So lebten beispielsweise im Wohnprojekt in der Heinrich-Schütz-Straße 34 (24 Stunden geöffnet) zum Stand Ende September 2023 34 Personen. "Elf davon nutzten nur die Möglichkeit einer Notunterkunft im Nachtquartier. Insgesamt haben im September 27 Personen die Notunterkunft im Nachtquartier in Anspruch genommen", erklärt die Stadt im Amtsblatt. Eine weitere Anlaufstelle ist der Tagestreff "Haltestelle" (Annenstraße 22, montags bis donnerstags: 9.15 bis 16 Uhr, freitags: 9.15 bis 13 Uhr, sonntags und feiertags: 10.30 bis 13.30 Uhr). Hier haben Wohnungslose die Möglichkeit, sich eine Postadresse einzurichten, wo sie zum Beispiel Behördenpost erhalten. Das wurde 2022 von 124 Personen genutzt. Weitere Hilfe gibt es auch bei der Bahnhofsmission im Hauptbahnhof (9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, mittwochs 9-14 Uhr, letzter Samstag im Monat: 9 bis 12 Uhr). Chemnitz Warnung verbessern? Chemnitz zieht Lehren aus Hochwasser Es gibt noch weitere Möglichkeiten, dauerhaft Unterstützung zu bekommen, wie das Hilfssystem von freien Trägern der Wohnungsnotfallhilfe und der Stadt, die in ihrem Haushalt 2023 rund zwei Millionen Euro für verschiedene Hilfe eingeplant hatte.

Wie verhält man sich richtig, wenn man einen notleidenden Wohnungslosen sieht?