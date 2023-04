Alles andere als "heile Welt": Dieser "Freischütz" wird ein Thriller

Chemnitz - "Sechse treffen, sieben äffen." - Die Chemnitzer Bühnen bereiten eine Neuinszenierung des "Freischütz" vor. Es wird ein Thriller!, verspricht die Opernsparte; er soll am 29. April auf die Bühne kommen."

Annika Haller ist die Regisseurin. © Bettina Keller / PR

Auch wenn im Stück ursprüngliche Wälder und ländliches Lebens besungen werden, ist die Handlung keinesfalls mit ,heiler Welt' zu verwechseln", stellt das Theater klar.

Immerhin würden Extreme des menschlichen Seins und menschlicher Fantasie ausgelotet: hier die Entfesselung des ausgegrenzten Bösen, da die Reinheit schlichten Glaubens an eine sinnhafte Welt.

Regie hat Annika Haller. Sie übernahm die Inszenierung im Januar von Elisabeth Stöppler, die aus persönlichen Gründen zurückzog. Entstanden ist die Grusel-Oper zwar in Dresden und Umgebung. Die Uraufführung aber kann Berlin für sich reklamieren (1821), denn der erzkonservative Dresdner Königshof stemmte sich einst gegen das Stück.

Wer nicht warten mag: Die popkulturelle Version des Freischütz, "The black Rider", von William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson aus dem Jahr 1990 wird zurzeit am Anhaltischen Theater in Dessau gespielt.