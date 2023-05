18.05.2023 18:05 Aufbau des Hutfestivals in Chemnitz in letzten Zügen: Morgen geht's los!

Der Aufbau des Hutfestivals befindet sich in der heißen Phase. Am Herrentag wurden in Chemnitz reichlich Kabel verlegt und Feinschliffe an der Deko getan.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Der Aufbau des Hutfestivals befindet sich in der heißen Phase. Am Herrentag wurden in der Chemnitzer Innenstadt reichlich Kabel verlegt und die letzten Feinschliffe an der Deko getan. Der Veranstaltungstechniker-Azubi Nick Ahner (16) richtet einen Scheinwerfer auf dem Jakobikirchplatz ein. © Maik Börner Yvonne Buchheim (43) von C3 sagte am Donnerstag: "Der Aufbau läuft gut und wir haben heute die Bühnen aufgebaut und die letzte Deko angebracht." Die Händler werden ihre restlichen Stände am morgigen Freitag noch aufbauen, bevor das Festival um 17 Uhr vom OB Sven Schulze (SPD, 51) eröffnet wird. Dieses Jahr sind auch einige Upcycling-Deko-Projekte dabei, wie zum Beispiel "eine Fotowand aus Schlüpfergummi", sagt Yvonne Buchheim.

Das Hutfestival findet dieses Jahr zum 6. Mal statt. Vom 19. bis 21. Mai können sich die Chemnitzer um die 180 Straßenkünstler aus Argentinien, Australien, Belgien, England, Frankreich, Italien, Irland, Österreich, Schweiz und Deutschland anschauen. Auf dem Neumarkt werden die letzten Deko-Elemente für das Hutfestival angebracht. © Maik Börner Der Eintritt ist kostenlos und das Festival läuft immer bis 23 Uhr.

Titelfoto: Maik Börner