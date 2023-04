Auge in Auge mit den wilden Tieren auf dem Chemnitzer Wasserschloss

Aber auch in anderen Ländern wie Österreich, Tschechien, Schweden, Norwegen und Ägypten war Anne Lindner schon unterwegs - dabei gelangen ihr auch Fotos unter anspruchsvollen Umständen: Auf den Malediven nahm sie beispielsweise Mantarochen mit ihrer Unterwasserkamera auf.

Auf den Malediven nahm Anne Lindner auch Mantarochen auf. © Anne Lindner

Was sind die Herausforderungen für Wildtierfotografen? "Man braucht Tarnkleidung, braucht viel Geduld und muss auf die Windrichtung achten." Der Wind muss dem Fotografen ins Gesicht blasen - "von den Tieren immer weg, weil sie dich sonst riechen".

In Island sei sie Tausende Schritte am Tag gelaufen, um Polarfüchse zu fotografieren. Füchse und Dachse haben bis jetzt am längsten gedauert. "Der Fuchs ist sehr schlau und der Dachs nachtaktiv."

Anne Lindners Arbeit können Besucher ab Freitag in der Sonderausstellung "THE UNSEEN" im Wasserschloss Klaffenbach bis zum 1. Mai in Augenschein nehmen.