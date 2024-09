Ausflugstipps für den letzten Sommer-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Für Chemnitz und Umgebung haben wir Euch wieder neun Ausflugstipps für den heutigen Samstag zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Es ist wohl das letzte Sommer-Wochenende in diesem Jahr. Schnappt Euch also Eure Liebsten und unternehmt etwas zusammen. In Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben.

CVAG: Tag der offenen Tür

Chemnitz - Von 10 bis 17 Uhr lädt die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) alle Interessierten zum Tag der offenen Tür auf den Betriebshof Adelsberg ein. Dort könnt Ihr einen Blick hinter die Kulissen des täglichen Chemnitzer Bus- und Straßenbahnbetriebs erhaschen. Euch erwartet ein vielfältiges Programm rund um das Thema Mobilität. Es gibt Führungen durch die Straßenbahnwerkstatt, ein Theater zum Mitmachen und vieles mehr. Für die gastronomische Versorgung und die musikalische Untermalung ist ebenfalls gesorgt.

Der CVAG lädt zum Tag der offenen Tür. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Ausbildungsmesse

Annaberg-Buchholz - In der Silberlandhalle findet von 10 bis 15 Uhr die diesjährige Ausbildungsmesse Erzgebirge statt. Firmen des verarbeitenden Gewerbes mit seinen Bereichen Metall, Kunststoff, Holz, Papier und Textil informieren über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie über die Bereiche des Sozial- und Gesundheitswesens, der Verwaltung, des Handels und der Hotellerie. Interessierte Schüler können Kontakte knüpfen und sich ein genaues Bild vom jeweiligen Betrieb und den Arbeitsinhalten machen. Der Eintritt ist frei.

Ausbildungsmesse im Erzgebirge. © PR

Bundesweites Kinofest

Chemnitz - Am sogenannten Kinofest nehmen in diesem Jahr wieder mehr als 600 Filmtheater teil. Am heutigen Samstag sowie am morgigen Sonntag kostet der Eintritt pro Person nur fünf Euro. Mit dabei ist auch das CineStar in Chemnitz. Zu dem Programm gehören unter anderem "Deadpool & Wolverine", "Ich - Einfach unverbesserlich 4", "Alles steht Kopf 2" und vieles mehr.

An diesem Wochenende kostet jeder Kinobesuch 5 Euro. © Ralph Kunz

Inlineskaten durch Chemnitz

Chemnitz - Im Rahmen von "Sports United" gibt’s am heutigen Samstag ein gemeinsames Inlineskaten durch die Stadt. Das Warm-up findet um 13 Uhr am Stadion an der Gellertstraße statt. Um 13.50 Uhr ist Start in Richtung Reichebrand (Sammelpunkt hinter der Südtribüne). Die Teilnahme ist kostenfrei.

Des Weiteren gibt es aber im Rahmen des großen Sporttags im Stadion an der Gellertstraße noch viele weitere sportliche Mitmachangebote für Groß und Klein. Das gesamte Programm findet Ihr bei "Sports United".

Beim "Sports United"-Sportfest gibt es zahlreiche Sportarten zum Ausprobieren. © Maik Börner

Reggae-Festival

Chemnitz - Reggae vom Feinsten, den gibt’s von 15 bis 23 Uhr beim Karl-Mixer-Mob-Reggae-Festival am Kulturhaus Arthur in Chemnitz (Hohe Straße 33). Es locken Musik und Live-Auftritt von internationalen Reggae-Stars und lokalen Legenden, Kreativ- und Infostände, Workshops und mehr. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt ab 8 Euro.



Sonnenblumenfest

Zwickau - Im Schlobigpark Zwickau am Schlobigplatz wird von 13.30 bis 18 Uhr das Sonnenblumenfest der Sächsischen Krebsgesellschaft gefeiert. Die Sonnenblume soll das Streben nach Leben symbolisieren und das Fest ist für einen guten Zweck. Es gibt jede Menge Spiel, Spaß und Musik und ab 17.30 Uhr ein Gummientenrennen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Die Sonnenblume soll das Streben nach Leben symbolisieren. (Symbolbild) © 123rf/whitewizzard

Sagenfestival

Lunzenau - Im Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) stehen an diesem Wochenende jeweils ab 11 Uhr geheimnisumwitterte Sagen im Mittelpunkt. Beim Mittelsächsischen Sagenfestival treffen sich Sagenfiguren der Region, die ihre Erlebnisse aus der Vergangenheit auf die Bühne bringen. Es gibt Musik, viele Mitmachangebote, Gaukelei, Zauberei, Puppenspiel und mehr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.



Dieses Wochenende erwartet Euch das Mittelsächsische Sagenfestival im Schloss Rochsburg. © Uwe Meinhold

Weinfest im Erzgebirge

Schwarzenberg - In Schwarzenberg könnt Ihr an diesem Wochenende noch einmal die letzten Sommertage bei einem leckeren Glas Wein mit Freunden oder der Familie genießen. In der Altstadt erwarten Euch verschiedene Weine, die sicher jeden Geschmack abdecken. Dazu gibt es natürlich auch Leckereien für Fahrer und Nicht-Weintrinker und für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Genießt einen schönen Septembertag bei Live-Musik und netter Gesellschaft. Geöffnet hat das Weinfest am heutigen Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.



Auf dem Markt in der Schwarzenberger Altstadt gibt es wieder leckere Weinsorten zu genießen. © Ratskeller Schwarzenberg

