02.05.2023 06:20 Begleitung für Konzert und Co. gesucht? Online-Singlebörse in Chemnitz gestartet

Für alle, die gemeinsam mit anderen an Kultur-Veranstaltungen in Chemnitz und Umgebung erleben möchten, gibt es jetzt das Online-Portal "Kultur in Begleitung".

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ihr habt keine Begleitung fürs Konzert oder Theater? Für ein gemeinsames Kultur-Erlebnis hat Chemnitz ab sofort ein Online-Portal. Theatervorstellungen, Konzerte oder Ausstellungen: Auf der kostenfreien Plattform gibt es einen zentralen Kultur-Kalender. (Symbolbild) © Ralph Kunz Betreiber des Portals ist die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. An dem Webauftritt "Kultur in Begleitung" www.kultur-in-begleitung.de wurde in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. Es soll Menschen verbinden und zu verschiedensten Kulturveranstaltungen einladen. Auf der kostenfreien Plattform gibt es einen zentralen Kultur-Kalender, der Theatervorstellungen, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und einiges mehr für Chemnitz und Umgebung beinhaltet. Der Kalender soll sowohl für Nutzer als auch für Veranstalter leicht zu handhaben sein.



Und es besteht die Möglichkeit für die Nutzer, sich untereinander zu vernetzen. Somit kann man sich einfach für den nächsten Besuch einer Veranstaltung verabreden. Ganz gleich, ob nur mit einer Person oder mehreren Menschen. So können unter Kulturbegeisterten auch neue Kontakte entstehen. Was darüber hinaus "Kultur in Begleitung" laut den Betreibern werden wird:

Plattform zur Vernetzung unter den Nutzern für gegenseitige Unterstützung bei:

Mobilität

Unterstützung für Menschen mit Handicap

Patenprojekte (z. B. "Kulturgroßeltern", ältere Menschen nehmen die Kinder beruflich stark belasteter Eltern mit ins Theater/Museum/Konzert...)

Plattform für qualifizierte Veranstaltungsrezensionen

Plattform für qualifizierte Veranstaltungsrezensionen

vielfältige Angebots-Möglichkeiten für Veranstalter:

Auch soll die Plattform den Veranstaltern zum Beispiel die Möglichkeit für Sonderticket-Kontingente (z. B. für Menschen mit Chemnitz-Pass) oder auch Rabattaktionen bieten. Direkter Ticketkauf ist auf der Webseite allerdings nicht möglich, die Shops der Veranstalter werden aber verlinkt. Nutzer sind begeistert vom Kultur-Projekt Kultur gemeinsam erleben: Auf dem Online-Portal "Kultur in Begleitung" können sich Kulturbegeisterte ab sofort vernetzen. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov Wie wird die Verbindung zu anderen Usern der Plattform hergestellt? Jeder Nutzer kann sich auf der Webseite registrieren und Namen, Profilfoto und Altersgruppe hinterlegen. Dann kann per Kurznachricht mit anderen Nutzern in Kontakt getreten werden. Registrierte Nutzer sehen dann, wenn sie sich für die gleiche Veranstaltung eingetragen haben. Das Portal ist seit wenigen Tagen online und wird bereits rege genutzt.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, zahlreiche Menschen haben sich bereits angemeldet. Außerdem erreichten uns viele E-Mails und Anrufe mit Fragen, Wünschen, Anregungen, aber auch mit viel Dankbarkeit und Begeisterung für unser Projekt", sagte Sebastian Schilling (41) vom Veranstaltungsmanagement der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. in Chemnitz gegenüber TAG24.

Eine solche Plattform und das damit verbunden Anliegen sei laut Schilling ein Marathon, kein Sprint: "Insofern schauen wir voraus auf 2025 und darüber hinaus."

