Beim Seeberplatzfest Ende August: Chemnitzer Entenrennen peilt neuen Rekord an

Enrico Krauss, André Gruhle, Chris Dietrich und Markus Brückner (v.l.) planen zum Seeberplatzfest Ende August das nächste Entenrennen. © Maik Börner

Enrico Krauss und Markus Brückner (43) vom Lions-Club Chemnitz organisieren das feuchte Spektakel und rechnen mit 7500 Teilnehmern. Das wäre ein neuer Rekord.



Lose für Teilnehmer-Enten gibt es für 5 Euro unter chemnitzer-entenrennen.de, im Diebels Fasskeller, bei Rabattz in der Sachsenallee und auf dem Fest selbst. Bei bisher zehn Rennen nahm der Lions-Club 140.000 Euro an Spenden für die Kinder- und Jugendabteilungen in Chemnitzer Vereinen ein.

Die Enten "hüppen" am 27. August um 14 Uhr an der Bierbrücke in die Chemnitz. Die Freiwillige Feuerwehr Glösa sammelt die gelben Renntiere nach 400 Metern an der Hohen Brücke ein und kürt die Sieger. Sponsoren haben Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro für die 500 schnellsten Enten gestiftet. Organisator Chris Dietrich (39): "Es gibt auch Hotel-Gutscheine und iPhones zu gewinnen."

Das Seeberplatzfest soll die Fläche zwischen Markthalle und Diebels Fasskeller beleben und ins Bewusstsein der Chemnitzer bringen. "Das wird ein großartiges Familienfest am 26. und 27. August, von 11 bis 22 Uhr und 10 bis 20 Uhr", sagt Chris Dietrich, der die Fete mit Gastronom André Gruhle (48) auf die Beine stellt.