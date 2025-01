Von der Winterpause in die Pleite? Chemnitzer Traditions-Eiscafé vor dem Aus

Chemnitz - Es scheint ein Chemnitzer Naturgesetz zu sein: Sobald die ersten Sonnenstrahlen wärmen, bildet sich vor "Marschner's Eiscafé" in Siegmar eine lange Schlange. Doch in diesem Frühjahr könnte das gewohnte Bild der Vergangenheit angehören. Denn das beliebte Mekka für Leckermäuler ist pleite.

"Marschner's Eiscafé" in der Zwickauer Straße bleibt bis auf Weiteres geschlossen. © Maik Börner

Die Tafel am Eisgarten in der Zwickauer Straße verkündet aktuell lediglich eine "Winterpause". Doch seit Mitte Dezember läuft am Amtsgericht Chemnitz ein Insolvenzeröffnungsverfahren.

Inhaber Andreas Marschner (44), der mit acht Mitarbeitern auch einen Cateringservice und das "Speisehaus an der Jagdschänke" betreibt, bestätigte am Montag auf TAG24-Anfrage: "Betroffen sind alle Geschäftsbereiche. Wie es weitergeht, kann ich derzeit noch nicht beantworten."

Leckermäuler dürfte die Nachricht kalt erwischen: An der Eis-Theke hatten sie die Qual der Wahl. Klassische Sorten konkurrierten mit verrückten Kreationen - von Eierlikör- über Gurken- bis zu Blumengeschmack.

Ob sich die rund 300 Plätze des Eiscafés in absehbarer Zeit wieder füllen, ist noch völlig offen.