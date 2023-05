16.05.2023 18:13 538 Chapeau, Chemnitz! Hier fliegt am Wochenende wieder der Hut

Zum sechsten Mal findet in diesem Jahr das beliebte Hutfestival in Chemnitz statt. Die Veranstalter erwarten an den drei Tagen rund 50.000 Besucher.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Auch beim 6. Chemnitzer "Hutfestival" (19. bis 21. Mai) sollen Besuchern viele Attraktionen geboten werden. Auch Neuerungen kommen hinzu: So werden die bisherigen Locations in diesem Jahr um die Webergasse und den Rosenhof erweitert. Zudem gibt es noch eine Ankündigung für 2025. Werfen den Hut in den Ring: Kirstin Antonelli (53, vorn, v.l.), Anne Grimm (36) und Ralf Schulze (55) von den C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren zusammen mit den Kindern vom Chemnitzer Zirkus Birikino. © Kristin Schmidt Das größte diesjährige Innenstadtfest fährt am Wochenende wieder einiges auf: 180 Straßenkünstler aus zehn Ländern (unter anderem Argentinien und Australien) werden Chemnitz mit Livemusik, Clownerie, Artistik, Jonglage und Feuershows einheizen. Erwartet werden rund 50.000 Besucher.

An acht verschiedenen Hut-Plätzen (zum Beispiel "Melone", "Zylinder", "Sombrero") werden Künstler wie der preisgekrönte Zauberer Jack Wise aus Irland auftreten und das Musiker-Duo "Crepes Sucette". Außerdem wird am "Zauberhut" - Standort Rosenhof - nach sechs Jahren Abwesenheit wieder der Chemnitzer Kinder- und Jugendzirkus Birikino auftreten. Bereits jetzt ist auf dem Neumarkt ein umgedrehter Zylinder als Infostelle zu sehen, an dem sich Interessierte orientieren können. Die Aktion wurde als neue Präsentationsmöglichkeit entwickelt - in der Vergangenheit hatte der Karl-Marx-Kopf den Hut auf. Chemnitz Kultur & Leute Neues Sommerkino in Chemnitz: Kostenloser Filmspaß mit TAG24 Darüber hinaus kündigte Organisator Ralf Schulze (55) an: "Vielleicht gelingt es uns im Jahr 2025, einen künstlerischen Beitrag aus fast jedem europäischen Land dabei zu haben." Ralf Schulze über das Hutfestival: "Vielleicht gelingt es uns im Jahr 2025, einen künstlerischen Beitrag aus fast jedem europäischen Land dabei zu haben." © Kristin Schmidt Weitere Infos zu dem beliebten Festival findet Ihr auf: www.hutfestival.eu.

Titelfoto: Kristin Schmidt