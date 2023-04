Chemnitz: Schumann-Philharmonie spielt auf den Spuren von James Bond

Chemnitz - "Bond, James Bond ... geschüttelt, nicht gerührt" - unter diesem Motto lässt die Robert-Schumann-Philharmonie am Donnerstagabend in der Stadthalle Chemnitz die schönsten Hits aus 60 Jahren "007" erklingen.

Dirigent Nicolas Milton bei der Generalprobe mit Sängerin Mary Carewe in der Stadthalle Chemnitz. © Uwe Meinhold

Mit Mary Carewe unterstützt eine der besten Interpretinnen von James-Bond-Songs den australischen Dirigenten Nicholas Milton. Carewe berichtete im TAG24-Gespräch, dass das Publikum explosive, dynamische Musik mit großen Melodien vom Orchester erwarten kann - und sie wird mit zwei oder drei Outfits überraschen.



Dirigent Milton, der selbst schon mit Shirley Bassey gearbeitet hat, freut sich: "Mary ist ohne Frage die Nummer-eins-Interpretin in der Welt dieser Songs." Auch bei der Generalprobe wurde deutlich, wie sehr Milton und das Orchester für die Songs im Namen Ihrer Majestät brennen.

"Es ist einfach so fantastisch, zu einem Ort wie Chemnitz zu kommen und dort ein Orchester vorzufinden, was so fantastisch spielt und auch so engagiert ist", sagt Milton über die Robert-Schumann-Philharmonie.

Der Abend beginnt mit der Musik aus 1962 und spielt sich durch die Jahrzehnte. "Das Programm ist eine Reise durch die Zeit", verspricht Milton.