Chemnitzer City-Picknick trotzt dem Regen-Sonntag

Chemnitz - Mitten in der Chemnitzer Innenstadt auf einer Decke sitzen, den mitgebrachten Picknickkorb und einen Wein vom Weinfest genießen - so ähnlich hatte sich Weinfest-Organisator André Gruhle das "City-Picknick" vorgestellt. Die erste Ausgabe fiel am heutigen Sonntag buchstäblich ins Wasser - was der guten Stimmung dennoch keinen Abbruch tat.