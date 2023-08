Chemnitzer Klub macht dicht: Großen Abschiedsknall gibt es an Silvester

Chemnitz - Die beliebte Musikkneipe "Nikola Tesla" in Chemnitz schließt zum Ende des Jahres. Das teilte der Klub am Montag auf seiner Facebook-Seite mit.

Nach neun Jahren ist Schluss: Zum Jahresende schließt die Musikkneipe "Nikola Tesla". © Uwe Meinhold

Bereits seit 2014 bereichert und begeistert der Klub die Kulturbegeisterten auf dem Sonnenberg. Doch nun ist Schluss: "Neun Jahre und eine Pandemie später müssen wir uns eingestehen, dass einen Club nach unseren Vorstellungen zu betreiben, in Chemnitz nicht mehr möglich ist", teilt der Veranstalter mit.

Die Gründe seien vielseitig. Doch vor allem haben die finanziellen Entwicklungen in den vergangenen Jahren und das in ihren Augen "schwindende Interesse an Subkultur in allen Bereichen" den Klub in die Knie gezwungen.

Das "Nikola Tesla" wollte seinen Besuchern immer Livemusik sowie die Bands von morgen präsentieren und damit die DIY-Konzertkultur fördern. Doch bevor sie ein Programm bietet, hinter dem die Musikkneipe nicht steht, schließt der Veranstalter lieber die Türen.

Doch bevor es so weit ist, wird bis zum Jahresende nochmal richtig Gas gegeben: "Bands einladen, die uns über die Jahre nachhaltig beeindruckt haben, Partys feiern, bei denen wir am liebsten unsere Gin Tonic Gläser in die Lüfte gerissen haben, Record Releases veranstalten vom Hauslabel und und und."