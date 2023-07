Christopher Street Day: Auch Chemnitz treibt es heute bunt

Chemnitz - Zahlreiche Teilnehmer waren beim Christopher Street Day am heutigen Samstag in Chemnitz dabei.

Auch in diesem Jahr zählte der Christopher Street Day in Chemnitz zahlreiche Teilnehmer. © Erik Frank Hoffmann

Mehrere hundert Menschen zogen im Laufe des Tages durch die Straßen, um für Respekt und Akzeptanz zu demonstrieren. Mit Fahnen, Plakaten und Transparenten wandten sie sich gegen Hass, Hetze und Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Personen.

Die meist bunt gestylten Teilnehmer trafen sich am Brühl und starteten mit lauter Musik über die Bahnhofstraße zum Falkeplatz. Dort fand eine Zwischenkundgebung statt, bevor es wieder in Richtung Brühl zum Stadthallenpark ging. Während der Kundgebung kam es zeitweise auch zu Verkehrsbehinderungen in der City.

Im Stadthallenpark findet noch bis in den späten Abend ein Straßenfest statt, bei dem es neben Live-Musik auch Redebeiträge und ein CSD Chemnitz Quiz gibt.