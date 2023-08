Deutschlands größtes Heizhausfest steigt in Sachsen

Auch dieses Jahr wird es wieder die beliebte Lokparade vom Eisenbahnmuseum geben. © Sven Gleisberg

Für dieses Jubiläum präsentiert das Museum vier 100 Jahre alte Dampfloks. "Zwei davon kommen extra aus Blankenburg und Ilmenau von der Rennsteigbahn", sagt Johnny Ullmann (27) vom Museum.

Mehr als 180 Vereinsmitglieder arbeiten seit April an den Vorbereitungen für das Fest - putzen und ölen die Dampfriesen. Mit rund 60 Fahrzeugen findet deutschlandweit das größte Heizhausfest in Chemnitz statt. "So viele Fahrzeuge hatten wir zuvor noch nie", so Ullmann.

Wer mal richtige Dampfluft schnuppern möchte, kann das bei einer von zwei Touren am 25. August mit dem Heizhaus-Express nach Marienberg tun. Los geht es am Chemnitzer Hauptbahnhof über Flöha nach Marienberg. Tickets können über www.sem-panel.de gebucht werden.

"Wir hoffen auf gutes Wetter, aber wegen der Waldbrandgefahr darf es nicht zu gut werden, da hatten wir die letzten Jahre immer wieder Probleme", so Ullmann. Auf 26 Hektar können sich die erwarteten 8000 Besucher auf viele Lokomotiven der letzten Jahrzehnte freuen. Los geht es am Freitag, dem 25. August, um 9 Uhr und endet am Sonntag, dem 27. August, um 14 Uhr.