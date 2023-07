Die faszinierende Ausprobier-Welt in der Chemnitzer Stadthalle

Chemnitz - Macher unter sich: Hunderte Schüler erkundeten seit Donnerstag die Tüftler-Messe "makers united" in der Chemnitzer Stadthalle und dem dazugehörigen Park. Ab dem heutigen Samstag hat jedermann die Chance, dort ins Machen zu kommen.

In virtuelle Welten abgetaucht. © Kristin Schmidt

"Ich fand's voll geil", sagte Justine (13) von der Unteren Luisenschule. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen hatte sie auf einem Modellauto Platz genommen, das für Experimente mit Wasserstoff herhält. Seit drei Minuten müsste sie eigentlich an Station 37 sein, "irgendwas mit Wirtschaft" machen.

"Aber das ist nicht so schlimm, wir waren bis jetzt bei jeder zu spät", sagte sie lachend.



Was am Freitag Justine faszinierte, können sich Interessierte am Wochenende selbst anschauen: Zwischen 10 und 18 Uhr wollen "Maker" aus Deutschland, Österreich, England, Tschechien und Slowenien Schaulustige ins Machen bringen.

"An zahlreichen Ständen kann man selbst aktiv werden und Dinge ausprobieren - von der 3-D-Kalligraphie über die Roboterprogrammierung und das Gießen bis zum Eintauchen in virtuelle Realitäten", sagt Sprecher Volker Tzschucke. Etwa 80 Aussteller sind gekommen, 20 mehr noch als im Vorjahr.

Für die kleinsten Besucher öffnet am Samstag eine Kinder-Uni, die Größten interessieren sich vielleicht für die Materialinitiative am Sonntag und deren nachhaltigem Ressourcenplan. Die Mittelalten haben vor allem die Möglichkeit, sich nach spannenden Ausbildungs- und Studienplätzen umzusehen.