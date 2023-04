Harte Töne! Kraftverkehr setzt jetzt voll auf (Ost-)Rock

Chemnitz - Rock, Rap, Metal - das Eventzentrum Kraftverkehr in Chemnitz wird jetzt auch zur Konzerthalle. "Wir haben mit einigen Cover-Shows angefangen, jetzt holen wir die Originale", kündigt Geschäftsführer Thomas Waldheim (53) an.

Die Ostrock-Band Karussell startet am Freitag ihre Konzerttour in Chemnitz. © PR/Marc Opre

Los geht es am Freitag mit der legendären Ostrock-Band Karussell. Die Band ("Als ich fortging") hatte nach einer Pause in den 1990er-Jahren 2007 wieder zusammengefunden. Joe Raschke, der Sohn des Bandgründers Wolf-Rüdiger Raschke, steht als neuer Frontmann auf der Bühne.

Die Leipziger Musiker hatten sich die Chemnitzer Veranstaltungshalle bei der Planung ihrer neuen Saison angeschaut: "Sie waren so begeistert, dass sie ihren Tourauftakt in unsere Halle gelegt haben", freut sich Waldheim.

Nach dem rockigen Start lässt es der Kraftverkehr im Juni noch mehr krachen. "Wir sind Partner des Wacken-Festivals. Am 19.6. wird es hier eine Warm-up-Party mit Metal-Bands aus der Region geben. Auch in Richtung Rap und Jazz ist einiges in Vorbereitung", so der Veranstalter.