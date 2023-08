Keine Kohle: Chemnitzer Bürgerfest fällt aus!

Chemnitz - Und wieder fällt ein Event in Chemnitz ins Wasser: Nach dem Kosmos-Festival und den Filmnächten wird auch das Chemnitzer Bürgerfest in diesem Jahr nicht stattfinden - wie schon 2022 .

Auf der Wiese des Stadthallenparks steht Bianca Steinbock (55) vom Verein Chemnitzer Bürgerfest und bedauert, dass das Event auch 2023 ausfällt. © Uwe Meinhold

Die Veranstaltung wurde 2019 von einem Bürgerverein auf die Beine gestellt und wurde 2021 zum zweiten Mal ausgerichtet.



Das Bürgerfest sollte 2023 am 25. und 26. August wieder in einigen Locations in der Stadt für Leben sorgen.

Allerdings: "Ohne Moos nix los", so die Vorsitzende des Chemnitzer Bürgerfests Bianca Steinbock (55).

Die Sponsoren seien mit Corona-Spätfolgen und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges beschäftigt.