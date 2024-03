Kosmos-Comeback in Chemnitz: Zwei Monate vor dem Event steht endlich das Programm

Doch das soll noch lange nicht alles sein, wie die Veranstalter weitere News auf ihrer Instagram-Seite anteasern. Wer ebenfalls noch etwas beitragen möchte, kann sich an das Kosmos-Team per Mail an team@kosmos-chemnitz.de wenden.

Doch auch in diesem Jahr bietet das Festival nicht nur Musik, sondern auch viele andere spannende Aktionen von verschiedenen Vereinen und Organisationen. So wird es beispielsweise die Urban Highline, eine spektakuläre Kunstinstallation, oder auch eine Meile der Initiativen geben.

Ihr dürft also gespannt, was Euch am 8. Juni beim Kosmos-Festival in Chemnitz noch alles erwarten wird.