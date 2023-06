Millionenzuschuss aus Mitteldeutschland für Kulturprojekte

Halle - Jung, kooperativ, transkontinental - Kulturprojekte in Deutschland können sich über eine enorme Finanzspritze freuen.

Stefan Schmidtke, Geschäftsführer der "Kulturhauptstadt Europas 2025 GmbH" (55, l.) und Sven Schulze (51), Oberbürgermeister von Chemnitz © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Im Fokus stehen Kooperationen zwischen deutschen und außereuropäischen Partnern. Die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 wird besonders bedacht. Die Kulturstiftung des Bundes hat 48,6 Millionen Euro für deutsche Kulturprojekte bewilligt.

Das Geld fließt in Programme, die sich durch langfristige Planungen und neue Kooperationsmodelle auszeichnen, wie die Stiftung in Halle/Saale am Dienstag mitteilte.

Mit dem Geld sollen verschiedene Projekte gefördert werden. So sollen etwa künstlerische Kooperationen zwischen deutschen und außereuropäischen Kulturakteuren angestoßen werden.

Dafür werden den Angaben nach 27,6 Millionen Euro bereitgestellt.