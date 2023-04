Mit Burger, Musik und Co.: Chemnitz feiert bald großen "America Day"

Chemnitz - Am 12. Mai dreht sich in Chemnitz alles um die Vereinigten Staaten - die Stadt feiert den "America Day". Dabei soll die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert und gestärkt werden. Zudem könnt Ihr die US-amerikanische Kultur hautnah miterleben.

Im TIETZ dreht sich am 12. Mai alles um das Thema "USA". Auf dem Vorplatz wird es zudem einen Streetfood-Markt geben, wo ebenfalls US-Spezialitäten angeboten werden. © Uwe Meinhold

Am Freitag, dem 12. Mai, wird US-Generalkonsul Ken Toko zu Besuch nach Chemnitz kommen. Empfangen wird er von Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD).

Beide werden an diesem Tag den Streetfood-Markt auf dem Vorplatz des TIETZ an der Reitbahnstraße besuchen. Dort gibt es typisches US-Essen, zum Beispiel Burger. Aber auch vegane Pizzen oder Softeis warten auf die Besucher.

An der Bedarfshaltestelle Annenplatz werden die beiden Männer eine Straßenbahn auf den Namen

"Akron" taufen. Dabei werden auch Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, sich mit dem OB und dem US-Generalkonsul zu unterhalten.

In der TU Chemnitz und im TIETZ wird es zudem Informationsstände geben, bei denen sich junge Menschen über Studienmöglichkeiten, Aupair und Praktika in den USA informieren können.

Abends, gegen 18 Uhr, beginnt im Veranstaltungssaal im TIETZ eine Lesung mit Gespräch in deutscher und englischer Sprache. Dabei stellt Martina J. Kohl ihr Buch "Family Matters – Vom Leben in zwei Welten" vor.

Um 20 Uhr beginnt in der St. Markus-Kirche ein kostenloses Konzert. Mit dabei: Kirk Smith, bekannt aus der RTL-Show "The Voice of Germany". Er überzeugt in den Musikrichtungen Jazz-, Soul-, Pop-, Swing und Gospel.