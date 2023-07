Rauschender Rekord-Start fürs Chemnitzer Weinfest

Am Eröffnungswochenende zählten die Veranstalter des Chemnitzer Weinfestes rund 25.000 Gäste - Rekord! © Kristin Schmidt

Veranstalter André Gruhle (49) freut sich: "Wir hatten am Eröffnungswochenende rund 25.000 Gäste, die ausgelassen gefeiert und getanzt haben. Das sind so viele wie noch nie. Dank der Anbindung mit der Citybahn kommen auch viele Besucher aus dem Umland."



Rund um das Rathaus bieten 38 Winzer ihre edlen Tropfen an, auf zwei Bühnen gibt es Livemusik. Ab 21 Uhr mischen sich Marktfrau Karoline oder Mönch Thomasius unters Publikum und unterhalten mit Anekdoten über Chemnitzer Geschichte, das Weinfest und den Wein.

Erstmals wird auch auf dem Jakobikirchplatz gefeiert. "Es zahlt sich aus, dass wir mehr Sitzgelegenheiten haben. Die neue Weinlounge auf dem Jakobikirchplatz kommt gut an. Hier herrscht mit der LED-Beleuchtung eine heimelige Altstadtatmosphäre. Es ist fast schade, dass es so spät dunkel wird", so Gruhle.