Rekord für Chemnitz: Mehr als 23.000 Besucher beim Parksommer

Mehr als 23.000 Menschen strömten zu den knapp 70 Veranstaltungen in den Chemnitzer Stadthallenpark. © Kristin Schmidt

Mehr als 23.000 Menschen strömten vom 6. Juli bis zum 6. August zu den knapp 70 Veranstaltungen in den Stadthallenpark.

2022 waren es 21.500 Gäste. Bereits die zwei Eröffnungsveranstaltungen mit dem Studio W.M - Werkstatt für Musik und Theater zogen rund 5000 Besucher in die grüne Lunge der Chemnitzer City.



Ebenfalls rekordverdächtig: Die ersten zehn der 27 Festivaltage lockten 14.000 Menschen an.

"Die ersten zwei Wochen haben uns, u.a. auch aufgrund des grandiosen Sommerwetters gleich einen Besucherrekord beschert", blickt Projektleiterin Kira Mutze zurück.

Durchschnittlich 900 Gäste lauschten den abendlichen Konzerten, beim Poetry Slam waren es sogar bis zu 2000. Aber auch die Lieblingskünstler und -bands der Sonntagsreihe "Wunschkonzert" zogen bis zu 1000 Gäste an.

"Über alle Genres hinweg, kamen in diesem Jahr täglich deutlich mehr Besucher als in den letzten Jahren. Selbst das regnerische Wetter in den letzten Tagen hielt die Fans nicht ab, die Veranstaltungen zu besuchen. In Summe betrachtet, war es für uns ein gelungener und schöner Parksommer", resümiert Kira Mutze.