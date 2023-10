Sanierter Bahnhof der Chemnitzer Parkeisenbahn mit großem Festprogramm eingeweiht

Chemnitz - Trotz Regenwetter kamen zahlreiche Besucher zur feierlichen Eröffnung des sanierten Bahnhofs der Parkeisenbahn in Chemnitz !

Ein Jahr dauerte die umfangreiche Sanierung des Bahnhofsgebäudes. © Haertelpress

Am heutigen Samstagvormittag wurde der frisch sanierte Bahnhof der Parkeisenbahn Chemnitz an der Küchwaldwiese feierlich in Betrieb genommen.

Zu den geladenen Gästen war neben zahlreichen Projektbeteiligten sowie Förderern und Sponsoren auch Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) vor Ort und sprach über die Bauarbeiten und die Bedeutung der Parkeisenbahn für die Stadt.

Zu der Eröffnungsfeier gehörte auch ein großes Festprogramm für die ganze Familie mit Bühnenprogramm, Kinderkarussell und Imbissständen. Natürlich dreht auch die Gartenbahn bis 18 Uhr ihre Runden.

Der Bahnhof war 1980 erbaut und seitdem nicht saniert worden. Jetzt glänzt das Gebäude im neuen und modernen Licht.