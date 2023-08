Shaggy und Eminem traten hier auf: Chemnitzer Kraftwerk feiert Jubiläum

Chemnitz - Das größte Kulturzentrum der Stadt Chemnitz feiert Doppeljubiläum: 30 Jahre Kraftwerk und 20 Jahre Wirken im ehemaligen Pionierhaus. Unter dem Motto "Goldne 20er in 30er Jahren" lädt die Chemnitzer Institution in der Kaßbergstraße 36 am 24. September (16 Uhr) zu einer großen Festveranstaltung. Und blickt dabei zurück auf seine sehr bewegte Geschichte.

Die Macher und Organisatoren hinter dem Kraftwerk e.V.: Uwe Klötzer (55), Kerstin Wolf (63), Ute Dziuballa und Andre Gester (61, v.l.) im Großen Saal des ehemaligen Pionierhauses. © Uwe Meinhold

"Der Verein wurde in der Nachwendezeit von jungen Kunst- und Kulturschaffenden gegründet. Ursprünglich sollte das Kulturzentrum in der Nähe des Heizkraftwerkes entstehen. So ist auch der Name Kraftwerk überliefert worden", erzählt Chefin Ute Kiehn-Dziuballa.

Die Anfangsjahre befand sich der Verein im "Haus Einheit" an der Zwickauer Straße 152. Und die waren wild: Partys mit Hunderten Gästen und große Hip-Hop-Konzerte fanden hier statt, etwa von Eminem, Shaggy, Grandmaster Flash. Auch das "Splash!"-Festival hat hier seinen Ursprung.

Im Dezember 2002 zog das "Kraftwerk" in die Kaßbergstraße und ist seitdem im ehemaligen Pionierhaus sowie der angrenzenden Hartmann-Villa zu finden.

Die wilden Zeiten sind schon eine Weile vorbei, heute spricht das Programm des Hauses alle Generationen an. Erst recht zum Jubiläum.