"Layla"-Parodie mit über 80.000 Klicks: Mittweida-Studenten können Erfolg kaum glauben

Mittweida - Was für ein Erfolg: Medien-Studenten aus Mittweida parodierten den Malle-Hit "Layla" , stellten dazu ein Musikvideo auf YouTube. Nach gut zwei Monaten wurde der Clip über 80.000 Mal geklickt. Damit hätten die Studis niemals gerechnet!

"Als es dann nach zwei Tagen wirklich schon so weit war, waren wir absolut geflasht", erzählt eine Studentin, die bei der Produktion mitgewirkt hat.

Insgesamt zwei Tage dauerten die Dreharbeiten zum Musikvideo, bei teilweise minus zehn Grad. Dennoch haben die Studis alles gegeben. "Es hat richtig viel Spaß gemacht, an den verschiedenen Locations zu drehen", berichtet einer der Studenten in einem "Making-of".

Der Parodie-Song begleitet einen Ersti auf Erkundungstour im studentischen Alltag in Mittweida . Dazu der Refrain: "Ich wohn' im Kaff. Und dieses Kaff, das heißt Mittweida. Es ist kleiner, wilder, geiler. Die Party, die geht weida." Begleitet von Melodie des Ballermann-Hits "Layla".

Übrigens: Die "Layla"-Parodie war für die Studenten das letzte große Projekt vor ihrem Praktikum. Anschließend schreiben sie ihre Bachelorarbeit und schließen damit das Studium ab.

"Deswegen sind wir froh, dass wir uns mit so einem Knall, wenn man es so betrachten will, verabschieden können", erzählt einer der mitwirkenden Studenten.

Eine Kommilitonin ergänzt: "Wir sind auch froh, dass wir uns mit dem Video ein bisschen verewigen konnten."