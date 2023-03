02.03.2023 16:08 2.640 Ampel ausgefallen! Verkehrs-Chaos in Chemnitzer Innenstadt

Verkehrs-Chaos in Chemnitz! Weil am Donnerstagnachmittag an einer großen Kreuzung die Ampel ausfiel, ging kurzzeitig gar nichts mehr.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Stress im Chemnitzer Feierabendverkehr! Am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr fiel die Ampelanlage an einer der wichtigsten Kreuzungen in Chemnitz aus. Chaos auf der Brücken-/Bahnhof-/Augustusburger Straße war die Folge. Irres Verkehrs-Chaos in Chemnitz! An der Kreuzung Brücken-/Bahnhof-/Augustusburger Straße fiel am Donnerstagnachmittag die Ampel aus. Die Polizei musste den Verkehr regeln. © Bernd Rippert Als ob die Autofahrer schon mal für den morgigen CVAG-Streik übten, standen sie kreuz und quer auf der Kreuzung. Sie hupten, schimpften, lachten, fuhren, stoppten, kratzten sich am Ohr. Dazwischen Fußgänger, teils mit Kindern.

Augen zu und durch. Am Straßenrand eine Polizeistreife. Sehr hilfsbereite Beamte, angesichts des Ansturms von Blech aus allen Himmelsrichtungen aber hilflos. Ein älterer Beamter schaute sich das stockende Gewusel an, meinte: "Ich könnte den Verkehr noch regeln auf der Kreuzung. Aber allein traue ich mich nicht, schon gar nicht bei der tief stehenden Sonne. Am Ende werde ich noch übersehen." Chemnitz Lokal Lehrerin übernimmt Brautmoden-Geschäft in Chemnitz Sein junger Kollege hob hilflos die Arme: "Verkehr regeln auf einer Kreuzung - das lernen wir heute nicht mehr an der Polizeischule. Das kann kein junger Polizist mehr." Nichts ging mehr: Auf der Kreuzung herrschte kurzzeitig Chaos. © Bernd Rippert Grund für Verkehrs-Chaos war ein technischer Fehler Kreuz und quer standen die Autos am Donnerstagnachmittag in der Chemnitzer Innenstadt. Fußgänger trauten sich nur langsam über die Straße. © Bernd Rippert So schauten sie zu, wie sich die Auto-, Bus- und Fahrradfahrer selbst regelten. "Das machen die Leute heute gar nicht schlecht", meinte ein Polizist anerkennend. Derweil bemühten sich Techniker am Schaltkasten unter dem Punkthochhaus um die Lösung des Problems. "Dauert noch", meinte ein Mitarbeiter am Donnerstagnachmittag. "Einfach ein technischer Fehler." Chemnitz Lokal Angst vor dem Klimastreik: Chemnitzer CDU räumt Freitag ihre Büros! Nach einiger Zeit wurde der Verkehr durch mehrere Polizeibeamte geregelt, das große Verkehrschaos auf der Kreuzung war damit erstmal behoben. Nach einiger Zeit regelte die Polizei dann doch den Verkehr. © Ralph Kunz Originaltext vom 2. März, 16.08 Uhr, aktualisiert um 16.33 Uhr.

Titelfoto: Bernd Rippert