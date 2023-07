Anpfiff zur Frauen-Fußball-WM: Hier guckt Chemnitz die Meisterschaft

Chemnitz - Ab dem heutigen Donnerstag rollt der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland.

Inhaberin des Café & Tee Contor und Frauenfußball-Fan Ines Schlenzig (53) zeigt alle Spiele der Frauen-WM in ihrem Lokal. © Kristin Schmidt

Die EM im vorigen Sommer hat gezeigt: Das Interesse am Frauen-Fußball wächst stetig. Trotzdem sucht man in Chemnitz jegliche Public-Viewing-Veranstaltungen zur WM vergeblich. Einzig das Cafè & Tee Contor in der Börnichsgasse lädt bisher offiziell zum Fußballgucken ein.

Während Lokale wie das Miramar oder der Uferstrand beinahe überrascht auf TAG24-Nachfragen zu Plänen einer Übertragung reagieren, passt die Inhaberin des Kaffee-Tee-Ladens Ines Schlenzig (53) sogar ihre Öffnungszeiten an: "Wir haben in diesen Wochen auch montags und sonntags geöffnet, um alle Spiele zeigen zu können."

André Gruhle (51, Miramar, Pelzmühle, Diebels Fasskeller, Hans im Glück) erklärt: "Wir sind mit dem Weinfest derzeit völlig ausgelastet. Im Fasskeller wird der Fernseher natürlich laufen, aber wir haben keine Extra-Events geplant."

CFC-Pressesprecher Christoph Antal nennt es "den steinigen Weg des Frauenfußballs": "Nachdem auch die Bundesliga-Spiele der Frauen in dieser Saison viel Anklang gefunden haben, ist es schade, dass das Interesse in Chemnitz immer noch so stark schwankt."