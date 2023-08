Ausgedampft? Das solltet Ihr bei der Entsorgung von E-Zigaretten beachten

Chemnitz - E-Zigaretten (Vapes) sind gern genutzte Alternativen zur normalen Kippe. Doch auch die kleinen Elektrogeräte haben mal ausgedampft und müssen entsorgt werden. Der ASR in Chemnitz gibt dafür Tipps.

Wer seine alten E-Zigaretten nicht mehr braucht und diese entsorgen will, sollte ein paar Punkte beachte. © 123RF/marcbruxelle

Die elektrischen Zigaretten bestehen meistens aus einer elektrisch beheizten Wendel und einer Flüssigkeit (Liquid), die man zum Verdampfen bringt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Zigarette gibt es keinen Verbrennungsprozess.

Die E-Zigaretten werden meist mit Batterien betrieben. "In den enthaltenen Lithium-Akkumulatoren stecken sowohl wertvolle Rohstoffe als auch Schadstoffe. Deshalb gehören sie weder in den Hausmüll noch in die Gelbe Tonne", heißt es beim Chemnitzer Entsorgungsunternehmen ASR.

Die alten Vapes können sowohl im Handel als auch auf den fünf Wertstoffhöfen (Weißer Weg, Kalkstraße, Straße Usti nad Labem, Jägerschlößchenstraße, Blankenburgstraße) im Chemnitzer Stadtgebiet abgeben werden.

"Soweit die E-Zigaretten einen herausnehmbaren Akku enthalten, ist dieser vor der Entsorgung zu entfernen und der separaten Batteriesammlung zuzuführen", so der ASR.