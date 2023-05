Bau-Chaos auf Schienen bremst Chemnitzer aus: "Kurzfristig kaum auflösbares Dilemma"

Besonders an den Wochenenden reichen die Ersatzbusse oft nicht aus. "Bei unvorhersehbarem Fahrgastaufkommen oder einem kurzfristigen Ausfall eines bestellten SEV-Busses kann es leider passieren, dass nicht alle Fahrgäste mitgenommen werden können", sagt ein MRB-Sprecher.

Schnell einsteigen, ohne auf den Fahrplan zu schauen, ist dieser Tage keine gute Idee. Innerstädtisch sorgen bis 26. Mai erneut Bauarbeiten am Chemnitzer Bahnbogen für Einschränkungen in den Abendstunden zwischen Hauptbahnhof und Siegmar (RE3/RB30).

Pro-Bahn-Sprecher Markus Haubold (36) fordert eine bessere Koordination der Baumaßnahmen. © Kristin Schmidt

Markus Haubold (36) vom Fahrgastverband Pro Bahn übt Kritik an der Koordination: "Wo möglich, sollten Baumaßnahmen aufeinander abgestimmt und auf gleichzeitige Sperrungen auf mehreren Strecken innerhalb einer Region verzichtet werden."

Da Maßnahmen wie auf der Dresden-Strecke langfristig geplant würden, könne das Deutschlandticket noch nicht eingeplant gewesen sein. Dennoch seien Baumaßnahmen wichtig. "Sie sind positiv zu bewerten, denn sie tragen zum Erhalt des Schienennetzes und seiner Leistungsfähigkeit bei", so Haubold.

Warum überlappen sich aus Chemnitzer Sicht derzeit so viele Maßnahmen, sodass zeitlich alles aufeinander fällt? "Noch nie waren auf dem deutschen Netz so viele Züge unterwegs wie in diesen Tagen. Das Streckennetz, auf dem diese steigende Nachfrage abgewickelt wird, ist aber nicht mitgewachsen", sagt eine DB-Sprecherin.