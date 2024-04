Beliebte Pizza-Kette zieht in Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Nun also doch! Die Pizza-Kette "L'Osteria" kommt nach Chemnitz .

Weiter heißt es vom Chemnitzer Stadtoberhaupt: "Das Restaurant ist ein weiterer Baustein, die gastronomischen Angebote rund um den Markt bis in den Rosenhof fortzuführen. Davon erhoffen wir uns für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer und für die vielen Gäste, die wir in den kommenden Monaten erwarten, eine qualitativ hochwertige Aufenthaltsqualität mit Kultur und Gastronomie im Herzen der Stadt."

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) freut sich: "Das ist eine gute Nachricht für die Innenstadt und insbesondere für die Belebung des Quartiers. Der Geschäftsbereich Wirtschaft und die GGG als städtischer Vermieter haben in den vergangenen Monaten mit dem künftigen Betreiber in der anspruchsvollen Innenstadtlage eine gute Lösung gefunden."

Die beliebte Pizza-Kette L'Osteria kommt nun auch nach Chemnitz. (Symbolbild) © 123 RF/lightfieldstudios

"Auf rund 400 Quadratmetern Fläche finden künftig Liebhaber italienischer Küche eine passende Ergänzung zu den kulinarischen Angeboten unserer bestehenden Gastromeile entlang der Inneren Klosterstraße", so GGG-Chefin Simone Kalew (61).

Mit der Kette eröffnet nicht nur ein beliebtes Restaurant in Chemnitz, es werden auch insgesamt 40 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Bereits vor vier Jahren gab es Pläne für ein L'Osteria-Restaurant am Markt, direkt gegenüber vom Rathaus an der Ecke Bretgasse. Inzwischen ist die Burger-Kette "Peter Pane" dort eingezogen.

Das erste L'Osteria-Restaurant wurde 1999 in Nürnberg eröffnet. Inzwischen betreibt das Unternehmen Restaurants in ganz Europa, ist mit 170 Standorten in neun Ländern vertreten.