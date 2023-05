Brandstiftung? Mülltonnen in Chemnitz abgefackelt

In der Alfred-Neubert-Straße brannten in der Nacht zu Sonntag mehrere Mülltonnen ab. © Chempic

Gegen 23 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die Alfred-Neubert-Straße gerufen.

"Unbekannte zündeten einen 1.000 l Müllcontainer an, welcher in einem offen stehenden Metallverschlag eines Supermarktes an der Alfred-Neubert-Straße stand", teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Durch das Feuer brannten noch zwei weitere Mülltonnen ab.

Dank des schnellen Löscheinsatzes der Berufsfeuerwehr Chemnitz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Es entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4700 Euro, zur Brandursache laufen die Ermittlungen.