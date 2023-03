Brückenstraße in Chemnitz am Sonntag stundenlang gesperrt!

Chemnitz - Die Brückenstraße in Chemnitz muss am kommenden Sonntag für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Gedenken auf dem Neumarkt zum Chemnitzer Friedenstag. © Kristin Schmidt

Anlässlich des 22. Chemnitzer Friedenstages am 5. März finden wieder einige Veranstaltungen, Lesungen und auch Ausstellungen statt. Der Tag soll an die Bombardierung und Zerstörung der Stadt vor 78 Jahren und an alle Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern.

Gestartet wird dieser Tag um 10 Uhr mit der traditionellen Gedenkveranstaltung auf dem Städtischen Friedhof. Dort wird am Mahnmal für die Opfer der Bombardierung der Stadt Chemnitz eine Kranzniederlegung stattfinden.

Unter anderem soll auch wieder der Friedenslauf "PEACE - Laufen für den Frieden" wieder stattfinden. Um 11 Uhr geht es am Neumarkt los, dort wird dann auch wieder das Ziel sein. Die Gruppen laufen jeweils Strecken von 10 Kilometern. Zahlreiche Läufer werden dann per GPS-Tracker ein schönes Motiv für den Frieden erlaufen. Zu sehen ist das Motiv dann online auf dem Stadtplan. Dort könnt Ihr die Läufer in Echtzeit verfolgen.



Auf dem Neumarkt wird wieder ein begehbares Friedenskreuz zu finden sein, das um 11 Uhr öffnet. Dort können die Chemnitzer ihre Friedenswünsche abgeben. Auch die Friedensbanner von Chemnitzer Schulen werden vorgestellt und präsentiert.

Um 15, 16 und 17 Uhr werden im Stadtverordnetensaal des Rathauses Filme von Chemnitzer Zeitzeugen, die den Bombenangriff am 5. März 1945 auf Chemnitz miterlebt haben, gezeigt.



Um 17 Uhr beginnen dann die Friedenswege zum Neumarkt. Die Wege beginnen an verschiedenen Orten in Chemnitz und laufen dann ins Zentrum.



Zum Abschluss wird es 21 Uhr ein Gedenk- und Gebetsgeläut der Chemnitzer Kirchen geben.

Das komplette Tagesprogramm inklusive aller Veranstaltungen findet Ihr auf der Webseite der Stadt Chemnitz und auch beim Bürgerverein FUER CHEMNITZ e. V.