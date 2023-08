29.08.2023 13:42 1.411 Chemnitz: 14-Jährige auf Heimweg sexuell belästigt

In Chemnitz ist am vergangenen Freitag eine Jugendliche (14) von einem Unbekannten auf ihrem Heimweg in der Huttenstraße sexuell belästigt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Unbekannter fasst Jugendlicher (14) in Chemnitz an die Brust! Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Ebersdorf.(Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht Laut Polizei soll das Ganze bereits am vergangenen Freitag passiert sein. Gegen 14.30 Uhr war die 14-Jährige auf dem Heimweg im Ortsteil Ebersdorf. In der Huttenstraße wurde sie dann von einem Unbekannten zunächst umarmt und dann am Hals geküsst. "Als sie den Mann von sich schob, fasste er ihr noch an ihre bedeckte Brust. Die 14-Jährige konnte sich anschließend nach Hause flüchten", so die Polizei weiter.

etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur

kurze, dunkelbraune, leicht lockige Haare

bekleidet mit einem grauen T-Shirt

hatte einen Plastikbeutel dabei Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.

Titelfoto: dpa/Rene Ruprecht