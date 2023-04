Chemnitz: Darüber will der Stadtrat im Mai entscheiden

Chemnitz - Bei der Tagung des Chemnitzer Stadtrates am 10. Mai soll über die Sanierung des Kreativhofes der Stadtwirtschaft abgestimmt werden. Auch der Kooperationsschulen-Umzug und die Verlegung der Annen-Grundschule sind Thema.

Zudem soll über die Verlegung der Annen-Grundschule vom Standort Brauhausstraße in die Schule "Südlicher Sonnenberg" (Jakobstraße) zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 entschieden werden.

"Nicht alles wird komplett saniert. Es geht darum, den Bestand der da ist auch in seiner Ursprünglichkeit ein Stück weit zu bewahren", so Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne).

In diesem Rahmen wird die Kooperationsschule Chemnitz zum Schuljahresbeginn 2024/2025 an den Standort in der Brauhausstraße ziehen.