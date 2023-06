Chemnitz: Feuerwerk war illegal, aber Stadt plant keine Ermittlung

Bürgermeister Knut Kunze (51, parteilos): Sein Ordnungsamt muss Feuerwerke genehmigen. © Kristin Schmidt

Das erklärte Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (51, parteilos) auf Anfrage. Allerdings: Obwohl illegale Feuerwerke mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden, ist keine Ermittlung gegen die Verursacher geplant.

Am vorigen Wochenende gab es in Chemnitz nur ein genehmigtes Feuerwerk - in der Scheffelstraße. Generell werden private Feuerwerke laut Stadt nur bis 22 Uhr erlaubt, "in absoluten Ausnahmefällen bis 22.30 Uhr".

Raketen sind generell verboten. Ausgenommen sind professionelle Großfeuerwerke bei Veranstaltungen. Aber auch hier soll ab 23.30 Uhr wieder Ruhe herrschen.

In Schönau, wo die Raketen gegen 0.20 Uhr aufstiegen, gab es laut Ordnungsamt und Polizei keine Beschwerden oder Anzeigen.