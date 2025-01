Frauen-Duo bringt frischen Wind: Neustart für Totensteinalm

Chemnitz - Die Totenstein-Alm am Rabensteiner Wald in Chemnitz hat turbulente Zeiten hinter sich. Nachdem Ex-Betreiber Alexander Krauß (28) in Insolvenz ging, steht das Traditionshaus jetzt unter neuer Führung. Seit vorigem Sommer betreibt "InSheva Piazza"-Geschäftsführerin Christina Merkel (37) die Hütte, gemeinsam mit Almwirtin Dani Bemmann (27).