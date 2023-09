Chemnitz: Geheimnis um Kameras an Radweg gelüftet

Chemnitz - Das Geheimnis um die rätselhaften Überwachungskameras am neuen Chemnitzer Premium-Radweg ist gelüftet. Die Eins Energie hatte sie an der Lärmschutzwand aufgehängt. Doch es bleiben offene Fragen.

Anwohner Andreas Müller (59) und Stadtrat Toni Rotter (35, Grüne) ärgerten sich über die Kameras. © Kristin Schmidt

Sechs Kameras nahe der Rottluffer Straße hatten diese Woche für Wirbel gesorgt.

Ein Stadtrat und Anwohner hatten sich beschwert - wegen des möglichen Hineinlugens in private Gärten.

Nach den Beschwerden schickte die Stadt Mitarbeiter und baute die Kameras ab - erklärte aber auf Nachfrage von TAG24, dass sie den Verursacher nicht kenne. Kurz danach folgte die Auflösung - die Eins war's.



Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle des Energieversorgers: "Die Kameras am Radweg wurden von einer Sicherheitsfirma im Auftrag von Eins installiert" - in Abstimmung mit der Polizei zur Sicherung einer Baustelle an den Kabelanlagen der Fernwärmetrasse.