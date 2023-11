Chemnitz: Morgen großer Streik im Finanzamt

Chemnitz - Streik der Landesbehörden: Am morgigen Freitag ruft die Gewerkschaft ver.di rund 3500 Beschäftigte von Landesdirektion über Finanzämter bis zur Justiz in Chemnitz , Mittelsachsen und Erzgebirge zum ganztägigen Warnstreik auf.

Eine ver.di-Demo begleitet den Warnstreik in Chemnitz. Start ist am morgigen Freitag, 10 Uhr, am Gewerkschaftshaus, Augustusburger Straße. Der Zug führt über den Neumarkt zum Karl-Marx-Monument.