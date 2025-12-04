Chemnitz sorgt mit seltsamer Schilder-Aktion für Aufsehen

Chemnitz - Zoff um einen bedeutenden Chemnitzer : Die Stadt ehrt den Architekten Frei Otto in Siegmar mit zweifelhaften Gedenktafeln. Die Kritik dreht sich um die Übersetzungen von Otto-Zitaten. "Stümperhaftes Englisch", findet Michael Sandt (62), Koordinator der Bürgerplattform West. Die Stadt widerspricht.

Ist "vermutete" richtig übersetzt? Die Stadt sieht keine Fehler. Muttersprachler haben unterschiedliche Meinungen dazu. © Ralph Kunz

Frei Otto (1925-2015) aus Siegmar war einer der wichtigsten Architekten Deutschlands. Von ihm stammt das märchenhafte Olympiadach in München. Die Stadt ehrte Otto und benannte den Park in Siegmar nach ihm.

Zur Verschönerung schlug Anwohner Gert Rehn (82) Tafeln mit Sinnsprüchen des Architekten vor, für ausländische Gäste auch ins Englische übersetzt. Rehn ließ die Originalzitate von Google dolmetschen - bekannt für holprige Übersetzungen - und wies die Stadt auf die Quelle hin.

Doch trotz Rehns Warnung landete das "Google-Englisch" zur Eröffnung der Interventionsfläche Frei-Otto-Park im Mai auf den Gedenktafeln. Michael Sandt protestierte im Rathaus.

"Aber die Stadt korrigierte nur einen deutschen Satz, das falsche englische blieb."