30.04.2023 06:57 Chemnitzer Bazillenröhre wird zum "Konzertsaal"

Es ist eine Idee vom Sächsischen Mozartfest, den Fußgängertunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof in einen Konzertsaal zu verwandeln. Mitte Mai ist es dann so weit.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Der Durchgang unterm Chemnitzer Hauptbahnhof - von Chemnitzern nur "Bazillenröhre" genannt - war jahrelang eher berüchtigt als berühmt. Dann drehte Kraftklub darin ein Musikvideo, später wurde die versiffte Unterführung aufgehübscht - und wird nun sogar zum Konzertsaal! Die Bazillenröhre unterm Hauptbahnhof sah schon mal schlimmer aus. © Haertelpress Das ist der Plan des Sächsischen Mozartfestes. Am 13. Mai soll dort unter dem Titel "bacilli.SPACES" ein Klassik-Erlebnis aus Klang, Licht und Bewegung vom Paranormal String Quartet dargeboten werden. "Ziel ist, Kultur in den Alltag der Menschen zu bringen, damit ihnen Kunst in den Weg tritt", sagte Sebastian Schilling von der Sächsischen Mozart-Gesellschaft bei der Vorstellung des Programms. Das Festival steht dieses Jahr unter dem Titel "Status quo" und soll ausloten, welchen Stellenwert Musik und Kunst heute beanspruchen dürfen. Chemnitz Lokal Chemnitz: Drei Baustellen auf einmal machen City-Chaos perfekt Dazu sind 29 Veranstaltungen mit fast 300 Musikern geplant - vom Babykonzert über Jazz bis hin zu Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch ein Geburtshaus und ein Kino zählen zu den diesjährigen Veranstaltungsorten. Zur Eröffnung wird der diesjährige Mozartpreis verliehen. Er ist mit 7500 Euro dotiert und geht an das Paranormal String Quartet aus Bayern - die später in der Bazillenröhre auftreten dürfen. Die Auszeichnung wird seit 2002 jährlich vergeben. Das Paranormal String Quartet wird in Chemnitz ausgezeichnet. © PR Zu den bisherigen Preisträgern gehören der Tenor Peter Schreier (1935-2019), Pianist Peter Rösel, die Cembalistin Christine Schornsheim und das Jugendsymphonieorchester der Ukraine.

Titelfoto: Haertelpress