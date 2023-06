07.06.2023 06:21 Chemnitzer Rathaus pflanzt bienenfreundlicher

In Chemnitz werden in diesem Jahr in den städtischen Parks insektenfreundliche Pflanzen gesetzt. Am Montag ging es im Stadthallenpark los.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Rabatten in Chemnitzer Parks und Anlagen sollen im Sommer nicht nur bunte Farbtupfer sein, sondern auch Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung bieten. Das städtische Grünflächenamt stellte deshalb die Pflanzpläne um. Neben Geranien in Rot und Weiß kamen auch bienenfreundliche lilafarbene Vanilleblumen in die Beete. © Maik Börner Am Dienstag verschönerten die Stadtgärtner den Stadthallenpark. In den nächsten Tagen geht es am Schloßplatz und im Schloßbergpark weiter. Auf rund 1040 Quadratmetern werden rund 20.300 Blumenstauden gepflanzt. Den Sommerflor lässt sich die Stadt rund 23.000 Euro kosten. "Ausgewählt wurden überwiegend bienen- und schmetterlingsfreundliche Arten. Besonders auf dem Schloßplatz wird die bunte Mischung aus Bechermalven, Schmuckkörbchen, Sterndolden, Prachtkerzen und Salbei viele Bienen und Hummeln anlocken", teilte das Rathaus mit. Chemnitz Lokal Abriss-Arbeiten an Gießerei in Chemnitz haben begonnen Geliefert hat die insektenfreundlichen Blumen die Geringswalder Gärtnerei Horn. "Nektarreiche Pflanzen werden seit zwei, drei Jahren stärker nachgefragt, in jüngster Zeit auch von Kommunen", weiß Gärtnermeister Falk Horn (53). Iris Opitz (50) und ihre Kollegen vom Grünflächenamt begannen gestern im Stadthallenpark mit der Sommerbepflanzung. © Maik Börner "Gerade Salbei, der auch Trockenheit toleriert, wurde als Zierpflanze entdeckt. Neue Züchtungen blühen auch rot, tiefblau oder sogar zweifarbig bis zum Frost."

Titelfoto: Maik Börner