Chemnitz: Abgelassener Schlossteich gibt verschluckte "Schätze" preis

Chemnitz - Eher Mülldeponie als Winteridyll - am Chemnitzer Schlossteich zeigt sich Spaziergängern, was Vandalen so alles in das beschauliche Gewässer werfen, das vorübergehend abgelassen wurde: Verkehrsschilder, ein Gartenstuhl, Autoreifen, ein Kinderwagen und andere Gegenstände ragen aus dem Schlamm.